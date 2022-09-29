مجموعة «أنونيموس» تعلن اختراق موقع الشرطة الإيرانية وطهران تنفي

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت مجموعة “أنونيموس” الإيرانية، المتخصصة في الأمن السيبراني، عن اختراقها لموقع الشرطة الإيرانية.

من جانبها؛ أعلنت السلطات الإيرانية عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا لمجموعة القراصنة “انونيموس” بشأن الهجمات الإلكترونية على المواقع الحكومية للبلاد.

وقال المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في إيران، إن “مجموعة القراصنة “انونيموس” ادعت مؤخرًا أنها شنت هجمات سيبرانية على بعض المواقع الإلكترونية للمراكز الحكومية، بما في ذلك موقع الشرطة الإيرانية، ومجلس الشورى الإسلامي ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النفط ومشغل “همراه أول” للهاتف المحمول”.

مظاهرات ضخمة

في الوقت نفسه، شهدت عدة مدن إيرانية كبرى مظاهرات ضخمة واجهتها القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي ضد المحتجين، بعد إضرامهم النار في مصرفين حكوميين، احتجاجًا على اغتصاب طفلة “15 عامًا” على يد قائد شرطة، ومقتل مهسا أميني.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد تم اعتقال فائزة هاشمي، الناشطة السياسية وابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، في طهران.

ودعا المفكر والفيلسوف الإيراني، عبدالكريم سروش، في رسالة مفتوحة مراجع التقليد في إيران إلى دعم الاحتجاجات والتوقف عن الوقوف بجانب “السلطة غير الشرعية”، مضيفًا: أن “جموعًا من الناس المضطهدين والعزل يُقتلون وتسفك دماؤهم وهم ينتظرون دعمكم وحمايتكم”.

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