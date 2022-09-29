الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد قرار وزير التعليم إلغاء اختبارات الفترتين.. هل سيتم عودة نظام الفصلين؟
فلكية جدة: اليوم سنشهد ظاهرة تساوي الليل والنهار
«التجارة» تستدعي 604 مركبات لكزس “NX” لإصلاح هذا الخلل
مجموعة «أنونيموس» تعلن اختراق موقع الشرطة الإيرانية وطهران تنفي
لهؤلاء.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف إدارية وصحية شاغرة
“بغداد” تستدعي سفير إيران للاحتجاج على عمليات القصف المستمرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مجموعة «أنونيموس» تعلن اختراق موقع الشرطة الإيرانية وطهران تنفي

مجموعة «أنونيموس» تعلن اختراق موقع الشرطة الإيرانية وطهران تنفي

مجموعة «أنونيموس» تعلن اختراق موقع الشرطة الإيرانية وطهران تنفي
٠١:٣٤:١٩ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت مجموعة “أنونيموس” الإيرانية، المتخصصة في الأمن السيبراني، عن اختراقها لموقع الشرطة الإيرانية.

من جانبها؛ أعلنت السلطات الإيرانية عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا لمجموعة القراصنة “انونيموس” بشأن الهجمات الإلكترونية على المواقع الحكومية للبلاد.

وقال المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في إيران، إن “مجموعة القراصنة “انونيموس” ادعت مؤخرًا أنها شنت هجمات سيبرانية على بعض المواقع الإلكترونية للمراكز الحكومية، بما في ذلك موقع الشرطة الإيرانية، ومجلس الشورى الإسلامي ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النفط ومشغل “همراه أول” للهاتف المحمول”.

مظاهرات ضخمة

في الوقت نفسه، شهدت عدة مدن إيرانية كبرى مظاهرات ضخمة واجهتها القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي ضد المحتجين، بعد إضرامهم النار في مصرفين حكوميين، احتجاجًا على اغتصاب طفلة “15 عامًا” على يد قائد شرطة، ومقتل مهسا أميني.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد تم اعتقال فائزة هاشمي، الناشطة السياسية وابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، في طهران.

ودعا المفكر والفيلسوف الإيراني، عبدالكريم سروش، في رسالة مفتوحة مراجع التقليد في إيران إلى دعم الاحتجاجات والتوقف عن الوقوف بجانب “السلطة غير الشرعية”، مضيفًا: أن “جموعًا من الناس المضطهدين والعزل يُقتلون وتسفك دماؤهم وهم ينتظرون دعمكم وحمايتكم”.

اقرأ أيضًا:

الغضب يتزايد في إيران .. استقالات لأساتذة جامعيين وعمال النفط يعتزمون الإضراب

الكلمات الدلالية:
أنونيموس احتجاجات إيران اختراق مواقع الأمن السيبراني مظاهرات ضخمة

مواد ذات صلة

المزيد
بريطانيا تلجأ لهذا اللقاح لتخفيف أعراض جدري القرود

بريطانيا تلجأ لهذا اللقاح لتخفيف أعراض جدري القرود

٠٧:٥١ م، الجمعة، ٢٠ مايو ٢٠٢٢
عاجل.. ارتفاع التضخم في المملكة 2.7% خلال يوليو

عاجل.. ارتفاع التضخم في المملكة 2.7% خلال يوليو

٠٩:٠٧ ص، الأثنين، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
العصيمي: لم يصدر أي قرار بشأن الانتساب للجامعات الحكومية

العصيمي: لم يصدر أي قرار بشأن الانتساب للجامعات الحكومية

٠٨:٢٤ م، الأثنين، ٢٢ فبراير ٢٠١٦
اتفاق التعاون العسكري بين تركيا وقطر يدخل حيز التنفيذ

اتفاق التعاون العسكري بين تركيا وقطر يدخل حيز التنفيذ

٠٧:٢٦ م، الأثنين، ٠٨ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *