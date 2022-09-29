الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لهؤلاء.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف إدارية وصحية شاغرة
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لهؤلاء.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف إدارية وصحية شاغرة

لهؤلاء.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف إدارية وصحية شاغرة

لهؤلاء.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف إدارية وصحية شاغرة
٠١:١٤:٤٤ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – جراح عام، جراحة العظام.

2 – طبيب عيون أول.

3 – محقق الاحتيال.

4 – جراح عام، جراحة المسالك البولية.

5 – كبير مستشاري الصحة العقلية.

6 – مستشار مساعد للصحة العقلية.

7 – طبيب عام، EMS.

9 – أخصائي التخدير.

10 – استشارة فيزيائي طبي – علاج إشعاعي.

11 – طبيب عام، الأشعة.

12 – وغيرها.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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أرامكو حملة الدبلوم مركز جونز هوبكنز وظائف شاغرة

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