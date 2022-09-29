لهؤلاء.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف إدارية وصحية شاغرة
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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – جراح عام، جراحة العظام.
2 – طبيب عيون أول.
3 – محقق الاحتيال.
4 – جراح عام، جراحة المسالك البولية.
5 – كبير مستشاري الصحة العقلية.
6 – مستشار مساعد للصحة العقلية.
7 – طبيب عام، EMS.
9 – أخصائي التخدير.
10 – استشارة فيزيائي طبي – علاج إشعاعي.
11 – طبيب عام، الأشعة.
12 – وغيرها.
* التقديم:
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).
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