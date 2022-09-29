طقس الظهيرة.. “الأرصاد” ينبه من أجواء حارة على السواحل وسحب ممطرة على المرتفعات

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نبه المركز الوطني للأرصاد، من تتشكل، في فترة ما بعد الظهيرة سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، مع أجواء حارة على السواحل الغربية.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وقبل قليل، توقع المركز أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 44 درجة في مكة المكرمة، و41 درجة في ينبع، و40 درجة في المدينة وجدة والأحساء، بينما تصل 39 درجة في الدمام وجازان والخرج ووادي الدواسر والعلا، و38 درجة في الرياض وشرورة والقنفدة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من؛ أبها والباحة 28 درجة مئوية.

طقس إجازة نهاية الأسبوع

وعن طقس إجازة نهاية الأسبوع، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد الإجازة التي تبدأ اليوم الخميس وحتى السبت، أجواءً حارة نهارًا على معظم أنحاء المملكة.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية خاصة الجمعة والسبت.

حركة الرياح السطحية النشطة

وأشار إلى أن الأمطار تمتد- بمشيئة شاء الله- على أجزاء من الإمارات وعُمان واليمن، وأن الرياح تهب على المناطق الوسطى والشرقية والشمالية من خفيفة إلى متوسطة قد تحرك الرمال اليوم الخميس على الشرقية، مع هبوب رياح على المنطقة الغربية متوسطة لشبه قوية خاصة السواحل الشمالية.

سحب ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية ونجران، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

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