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“بغداد” تستدعي سفير إيران للاحتجاج على عمليات القصف المستمرة
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“بغداد” تستدعي سفير إيران للاحتجاج على عمليات القصف المستمرة

“بغداد” تستدعي سفير إيران للاحتجاج على عمليات القصف المستمرة

“بغداد” تستدعي سفير إيران للاحتجاج على عمليات القصف المستمرة
٠١:٠٦:٠٩ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنه تم استدعاء سفير إيران في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

وأدان العراق القصف الايراني لاراضيه الشمالية مهددا باللجوء الى أعلى المواقف الدبلوماسية لمنع تكراره.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الإيراني في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جراء القصف المستمر على مناطق في إقليم كردستان الشمالي.

إقليم كردستان

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إنه سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جراء عمليات القصف المستمرة على مناطق في إقليم كردستان.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أنها “تدين بأشدِّ العبارات الإستهداف المدفعيّ والصاروخيّ من قبل الجانب الإيراني متزامناً مع إستخدام عشرين طائرة مسيَّرة تحملُ مواد متفجِّرة، طالَت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق وأوقعت أعداد من القتلى والجرحى”.

ووصفت الخارجية القصف الايراني بأنه “تطوّرٍ خطر يهددُ أمن العراق وسيادته ويضاعِف آثار الخوف والرُعب على الآمنينَ من المدنيين”.

وأشارت الى أن “هذه الأعمال الإستفزازيَّة، أُحادية الجانب تُعَقِّدُ المشهد الأمنيّ وتُلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم إلّا بالمزيد من التوتر”.

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الكلمات الدلالية:
السفارة الإيرانية السفير الإيراني العراق عمليات قصف وزارة الخارجية

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