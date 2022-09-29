الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أوروبا تستعد لانقطاعات محتملة لشبكات الهواتف المحمولة لهذا السبب
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أوروبا تستعد لانقطاعات محتملة لشبكات الهواتف المحمولة لهذا السبب

أوروبا تستعد لانقطاعات محتملة لشبكات الهواتف المحمولة لهذا السبب

أوروبا تستعد لانقطاعات محتملة لشبكات الهواتف المحمولة لهذا السبب
١٢:٥٠:١٢ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

من المرجح أن تتوقف الهواتف المحمولة في أوروبا عن العمل هذا الشتاء إذا ما أدى انقطاع التيار الكهربائي أو فرض حصص لتوزيع الطاقة.

جاء قرار روسيا بتعليق شحنات الغاز عبر طريق الإمداد الرئيسي لأوروبا مسببا شحا غير مسبوق في إمدادات الطاقة للقارة العجوز وازداد الوضع سوءا في فرنسا بسبب إغلاق العديد من محطات الطاقة النووية.

وصرح مسؤولون بقطاع الاتصالات بالقول: “من الممكن يؤدي أن الشتاء القارس إلى وضع البنية التحتية للاتصالات في أوروبا على المحك، مما سيجبر شركات وحكومات على محاولة التخفيف من حدة التأثير”.

انقطاع التيار الكهربي

وأضافوا: “إنه لا توجد حاليا أنظمة احتياطية كافية في الكثير من الدول الأوروبية للتعامل مع انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي، الأمر الذي يزيد من احتمالية انقطاع خدمات الهواتف المحمولة”.

فيما كشفت الخطة التي قدمتها شركة إنديس لتوزيع الكهرباء في فرنسا، عن احتمالات بانقطاع التيار الكهربي لمدة ساعتين في أسوأ السيناريوهات، وسيتم قطع الكهرباء عن مناطق في البلاد بالتناوب.

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الشتاء القادم القارة العجوز انقطاع الاتصالات انقطاع الكهرباء

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