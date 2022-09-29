الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
المملكة تُدين وتستنكر بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق
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المملكة تُدين وتستنكر بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق

المملكة تُدين وتستنكر بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق

المملكة تُدين وتستنكر بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق
١٢:٢٦:٠٧ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق وتسببت في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، مشددةً على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

الكلمات الدلالية:
إدانة المملكة إقليم كردستان العراق الهجمات الإيرانية وزارة الخارجية

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