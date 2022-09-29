63 ورقة بيضاء.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

تواصل ـ فريق التحرير:

صوت 63 نائبًا من نواب البرلمان اللبناني بورقة بيضاء خلال إجراء الاقتراع حول انتخاب رئيس جديد للبنان في جلسة اليوم الخميس.

وبدأ التصويت صباح اليوم الخميس بعد أن اكتمل نصاب الثلثين (86 نائبا) من النواب الـ 128، كما ينص عليه الدستور، في الدورة الأولى من الانتخاب.

ورقة بيضاء

فيما لم صوت نحو 63 نائبا بورقة بيضاء، لاسيما أنه لا يوجد توافق بين قوى المعارضة والنواب التغييريين، وبين حزب الله وحلفائه.

وبهذا يفشل البرلمان اللبناني بانتخاب رئيس جديد للبلاد في الدورة الأولى، حيث قام النواب بالانسحاب بعد عد أوراق المصوتين بالدورة الأولى، وهو ما دفع برئيس البرلمان نبيه بري إلى رفع الجلسة.