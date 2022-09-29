“إنفاذ” يقيم 10 مزادات لبيع 97 عقارًا في مختلف مناطق المملكة

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 10 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 1 – 6 أكتوبر 2022م.

عرض أكثر من 97 عقارًا

وأوضح أن المزادات، تعرض أكثر من 97 عقارًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ بـ:

1 – مزاد المصائف الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات في مدينة الطائف.

2 – مزاد الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 11 عقارًا في عسير وجازان،.

3 – مزاد درر الطائف الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمدينة الطائف.

4 – ومزاد النور الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا في منطقة الرياض.

5 – مزاد البركة الإلكتروني المكون من 18 عقارًا في منطقة القصيم.

6 – مزاد لؤلؤة جدة الثالث الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمدينة جدة.

7 – مزاد شمال المملكة الحضوري الذي يعرض 14 عقارا في منطقة حائل.

8 – مزاد جُمان الحضوري الذي يعرض 18 عقاراً في منطقة الشرقية.

9 – مزاد محافظة الدرعية الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في محافظة الدرعية.

10 – ومزاد الأفضل الثاني الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات في الرياض.

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إنفاذ يعتمد منصة «مباشر» للمزادات الإلكترونية

ومن المعروف أن “إنفاذ” هو مركزٌ حكومي مستقل، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ ويعمل على:

1 – إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص.

2 – الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة.