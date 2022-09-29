الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“إنفاذ” يقيم 10 مزادات لبيع 97 عقارًا في مختلف مناطق المملكة
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“إنفاذ” يقيم 10 مزادات لبيع 97 عقارًا في مختلف مناطق المملكة

“إنفاذ” يقيم 10 مزادات لبيع 97 عقارًا في مختلف مناطق المملكة

“إنفاذ” يقيم 10 مزادات لبيع 97 عقارًا في مختلف مناطق المملكة
١٢:٢٤:٤٥ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 10 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 1 – 6 أكتوبر 2022م.

عرض أكثر من 97 عقارًا

وأوضح أن المزادات، تعرض أكثر من 97 عقارًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ بـ:

1 – مزاد المصائف الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات في مدينة الطائف.

2 – مزاد الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 11 عقارًا في عسير وجازان،.

3 – مزاد درر الطائف الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمدينة الطائف.

4 –  ومزاد النور الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا في منطقة الرياض.

5 – مزاد البركة الإلكتروني المكون من 18 عقارًا في منطقة القصيم.

6 – مزاد لؤلؤة جدة الثالث الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمدينة جدة.

7 – مزاد شمال المملكة الحضوري الذي يعرض 14 عقارا في منطقة حائل.

8 – مزاد جُمان الحضوري الذي يعرض 18 عقاراً في منطقة الشرقية.

9 – مزاد محافظة الدرعية الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في محافظة الدرعية.

10 –  ومزاد الأفضل الثاني الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات في الرياض.

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إنفاذ يعتمد منصة «مباشر» للمزادات الإلكترونية

ومن المعروف أن “إنفاذ” هو مركزٌ حكومي مستقل، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ ويعمل على:

1 –  إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص.

2 –  الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة.

 

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المزادات بيع عقارات مركز إنفاذ مركز الإسناد والتصفية مزادات علنية

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