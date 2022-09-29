مدير برنامج تطوير القطاع المالي: 45 ريالاً تأمين الفرد في 2025 (فيديو)

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كشف فيصل الشريف، مدير برنامج تطوير القطاع المالي بالمملكة؛ عن أن تأمين الفرد سيصل إلى 45 ريالاً في عام 2025، مشيرا كذلك إلى أن زيادة حصة التأمين الطبي ربما تصل إلى 45% أيضا.

وقال الشريف عبر قناة الإخبارية: “وضعنا مستهدف طموح ليصل في 2025 إلى 45 ريالاً للفرد”.

وأضاف: “نستهدف كذلك زيادة حصة التأمين الطبي ليصل إلى 45%، كان أيضًا 33% في عام 2019، بالإضافة إلى وصول نسبة تغذية المركبات في المملكة لتصل إلى 77% في عام 2025.

تطوير القطاع المالي

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد اعتمد (برنامج تطوير القطاع المالي 2020)، أحد برامج تحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030)، والذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة.

ويرتبط برنامج تطوير القطاع المالي بالأهداف الاستراتيجية لـ (رؤية المملكة 2030)، التي وضعت ازدهار اقتصاد المملكة من أولوياتها، لتصل إلى وطنٍ طموح عبر تنمية وتنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة.

كما يسعى البرنامج إلى دعم القطاعات الواعدة، وجذب مختلف الاستثمارات على مستوى العالم؛ فقد اعتمد البرنامج على ثلاثة ركائز رئيسة، هي: (تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي).