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تحالف أوبك يناقش خفض الإنتاج قبيل اجتماع 5 أكتوبر
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تحالف أوبك يناقش خفض الإنتاج قبيل اجتماع 5 أكتوبر

تحالف أوبك يناقش خفض الإنتاج قبيل اجتماع 5 أكتوبر

تحالف أوبك يناقش خفض الإنتاج قبيل اجتماع 5 أكتوبر
١١:٠٧:٥٢ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بدأ تحالف أوبك بلس في مناقشات حول خفض الإنتاج قبيل اجتماعه في 5 من أكتوبر القادم، وفقًا لـ”رويترز”

وكانت منظمة أوبك، قد قررت في الخامس من سبتمبر الجاري، خفض إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميًا مقابل الزيادة التي أقرتها خلال الاجتماع الماضي، حيث جرى إعادة مستوى إنتاج أوبك بلس، في شهر أكتوبر 2022م، إلى مستوى الإنتاج في شهر أغسطس 2022م.

وكان قرار الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للمجموعة، بزيادة مائة ألف برميل يوميًا، في شهر سبتمبر 2022م، لشهرٍ واحدٍ فقط.

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ورجح محللون، الثلاثاء الماضي، أن تقترح روسيا خفض إنتاج “أوبك +” بنحو مليون برميل يوميًا في اجتماعها المقبل في الخامس من أكتوبر.

وسيعقد الاجتماع في الخامس من أكتوبر المقبل، على خلفية انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي دفع المملكة -أكبر منتج آخر في “أوبك +”- إلى القول إن المنظمة قد تخفض الإنتاج.

ورفضت “أوبك +” التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمساعدة الاقتصاد العالمي.

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