بعد إصدار توجيهات للمدارس.. تفاصيل إلغاء التعليم اختبارات الفترتين

تواصل – فريق التحرير:

مع تسلم وزير التعليم الجديد يوسف البنيان مهامه رسميًا، وبعد اعتماد اسمه في حركة الوزراء الجديدة بالمملكة التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، أصدرت الوزارة قرارًا جديدًا يتعلق بإلغاء اختبارات الفترتين وتستبدلها باختبار منتصف الفصل.

«التعليم» تلغي اختبارات الفترتين

وحسب “عكاظ”، فقد قررت وزارة التعليم إلغاء اختبارات الفترتين التي كانت مقررة مسبقًا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1444هـ.

وتصدر توجيهًا لكافة المدارس

ووجهت الوزارة كافة لمدارس بضرورة إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لأعمال السنة للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس وللمرحلتين المتوسطة والثانوية اعتبارًا من الأحد القادم ولمدة خمسة أيام.

إجراء الاختبارات دون التأثير على سير الجدول

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تجرى الاختبارات خلال الحصص اليومية المعتادة دون أن يكون هناك إخلال بالجدول الدراسي.

يذكر أن اختبار منتصف الفصل يتكون من 20 درجة، وتضاف إليها درجات المهمات الأدائية والأعمال والمشاريع.

اقرأ أيضًا:

«التعليم» تلغي اختبارات الفترتين.. وتصدر توجيها لكافة المدارس

في الوقت نفسه، باشر البنيان مهامه وزيرًا للتعليم، والتقى بقيادات الوزارة، ووقف على سير العملية التعليمية في الفصل الدراسي الأول، مطالبًا الجميع بتحمل المسؤولية من أجل الوصول إلى المستهدفات الأساسية المطلوبة للوصول إلى الريادة وتحقيق إستراتيجية المملكة نحو رؤية 2030.