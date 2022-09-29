“الحصيني” يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع والأمطار المتساقطة على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تشهد إجازة نهاية هذا الأسبوع من اليوم الخميس وحتى السبت، أجواءً حارة نهارًا على معظم أنحاء المملكة.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية خاصة الجمعة والسبت.

حركة الرياح السطحية النشطة

وأشار إلى أن الأمطار تمتد – بمشيئة شاء الله – على أجزاء من الإمارات وعُمان واليمن، وأن الرياح تهب على المناطق الوسطى والشرقية والشمالية من خفيفة إلى متوسطة قد تحرك الرمال اليوم الخميس على الشرقية، مع هبوب رياح على المنطقة الغربية متوسطة لشبه قوية خاصة السواحل الشمالية.

سحب ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية ونجران، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

استمرار طفيف للحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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