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عاجل.. الأدنى خلال 21 عامًا.. انخفاض البطالة في المملكة إلى 9.7%
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عاجل.. الأدنى خلال 21 عامًا.. انخفاض البطالة في المملكة إلى 9.7%

عاجل.. الأدنى خلال 21 عامًا.. انخفاض البطالة في المملكة إلى 9.7%

عاجل.. الأدنى خلال 21 عامًا.. انخفاض البطالة في المملكة إلى 9.7%
٠٩:٥٥:٣٧ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

سجل معدل البطالة في المملكة انخفاضًا إلى 9.7%؛ وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 10.1% في الربع الأول من نفس العام.

ويعد ذلك أدنى معدل بطالة في المملكة منذ نهاية النصف الأول 2001 البالغ 8.3%  “أي أنه الأقل خلال 21 عامًا”، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8% في الربع الأول من 2020.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية”؛ يشير ذلك إلى أن برامج رؤية السعودية 2030 لتوظيف السعوديين بدأت تؤتي ثمارها، التي تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030.

برنامج نطاقات المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت برنامج نطاقات المطور، الذي أسهم بدوره في انضمام السعوديين لسوق العمل بوتيرة متسارعة في القطاع الخاص.

وتؤكد الإحصاءات الأخيرة للبطالة تعافيًا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، وتؤكد قدرة اقتصاد المملكة على استيعاب الآلاف من طالبي العمل في ظل برامج التوطين المختلفة.

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الكلمات الدلالية:
انخفاض نسبة البطالة معدل البطالة نسبة البطالة نطاقات المطور

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