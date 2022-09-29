بالتفصيل.. طريقة تقديم مستفيدي الضمان الاجتماعي على خدمات سكني

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج سكني المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، عن طريقة تقديم مستفيدي الضمان الاجتماعي على خدماته.

وأوضح خلال رده على سؤال مستفيد بحساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أن التقديم يكون من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني، وأنه في حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد.

الضمان الاجتماعي المطوّر.. طريقة ومواعيد التسجيل وآلية الاعتراض

وفي وقت سابق، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور، على أن يكون في اليوم الأول من شهر أغسطس.

وأفادت الوزارة أنه إذا صادف موعد الصرف يوم الجمعة يتم تقديم يوم الصرف إلى يوم الخميس، وفي حالة أنه كان يوم السبت فيتم تأخير موعد الصرف إلى يوم الأحد؛ وذلك لأن يوم السبت والجمعة هما يومي إجازة رسمية، وستقوم الوزارة بالإعلام بموعد الصرف بمجرد إيداعه على حسابات المستفيدين.

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