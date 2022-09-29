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الزكاة والضريبة: رسوم على مشتريات القادمين من الخارج عند تجاوز هذا المبلغ
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الزكاة والضريبة: رسوم على مشتريات القادمين من الخارج عند تجاوز هذا المبلغ

الزكاة والضريبة: رسوم على مشتريات القادمين من الخارج عند تجاوز هذا المبلغ

الزكاة والضريبة: رسوم على مشتريات القادمين من الخارج عند تجاوز هذا المبلغ
٠٩:٣٦:٠٠ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أنه يتم فرض الرسوم والضرائب على إجمالي المشتريات للأمتعة الشخصية الجديدة لكل مسافر في حال تجاوزت 3000 ريال.

يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار لهذه الأمتعة

وأوضحت في ردها على سؤال أحد المستفيدين بحسابها في “تويتر”، أن الرسوم والضرائب التي يتم تطبيقها على المسافرين القادمين للأمتعة الجديدة أي غير المستخدمة مغلفة تغليف المصنع، من الضروري أن يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار.

ضريبة القيمة المضافة 15% على جميع الواردات

وأشارت إلى أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات، ولمعرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة يُرجى تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة من خلال هذا الرابط.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة ‎الإعفاء من الغرامات، خلال 6 خطوات، وأن مهلة الإعفاء من الغرامات تمتد في المدة من أول شهر يونيو وحتى يوم الـ 30 من شهر نوفمبر من العام الجاري.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من هيئة الزكاة حول الإعفاءات الضريبية والقوائم المالية

الكلمات الدلالية:
الأمتعة الشخصية الزكاة والضريبة المشتريات ضريبة القيمة المضافة

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