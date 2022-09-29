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«جاكي أين أنت؟».. شاهد بايدن تائهًا يسأل عن متوفاة بين الحضور
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«جاكي أين أنت؟».. شاهد بايدن تائهًا يسأل عن متوفاة بين الحضور

«جاكي أين أنت؟».. شاهد بايدن تائهًا يسأل عن متوفاة بين الحضور

«جاكي أين أنت؟».. شاهد بايدن تائهًا يسأل عن متوفاة بين الحضور
٠٩:٢٧:٤٥ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

سقطة جديدة ارتكبها الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء في العالم؛ لتضاف إلى عدد من السقطات والهفوات التي اعتاد عليها الرئيس الأمريكي في ظهوره العلني منذ توليه السلطة في البيت الأبيض.

وأدهش الرئيس الديمقراطي الحضور بسؤاله عن جاكي والورسكي، العضو في الكونجرس، التي توفيت الشهر الماضي بحادث سيارة عن عمر 58 عامًا.

وبحسب الفيديو؛ ينادي الرئيس الأمريكي خلال إلقاء خطابه على المنصة: “جاكي أين أنت، هل أنت هنا؟”. وأضاف “أعتقد أنها ستكون هنا”.

وكان بايدن أصدر بيانًا قبل أسابيع، نعى فيه السياسية الجمهورية والورسكي، معبرًا عن حزنه وصدمته لفقدانها، ومقدمًا العزاء لعائلتها.

البيت الأبيض يوضح

من جانبه؛ اضطر البيت الأبيض إلى توضيح ما جرى؛ وعللت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، سبب ارتباك الرئيس إلى حضور جاكي في ذهنه أثناء ترؤسه لهذا المؤتمر، لاسيما أن الراحلة كانت ساعدت في تنظيمه.

وأضافت بيير، أن بايدن كان يفكر أيضًا في استضافة عائلة والورسكي في وقت لاحق هذا الأسبوع، ما دفعه ربما إلى تسميتها خطأ.

وأردفت قائلة: “كان يفكر فيها وهو يسمي الناس وأبطال الكونجرس الذين سلطوا الضوء على تلك القضية المهمة جدًا، فحصل اللغط”.

كذلك اعتبرت أن مثل تلك اللحظات قد تحصل مع العديد من الناس، حين يتحدثون عن أشخاص حاضرين في ذهنهم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عامًا، كان قد ظهر في مناسبات سابقة وقد نسي أسماء بعض المسؤولين؛ فضلاً عن عدد من المواقف المحرجة التي حدثت له.

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البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن مواقف بايدن موقف محرج

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