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قاتل الرجال.. 7 نصائح مهمة تضمن لك الحفاظ على حياتك
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قاتل الرجال.. 7 نصائح مهمة تضمن لك الحفاظ على حياتك

قاتل الرجال.. 7 نصائح مهمة تضمن لك الحفاظ على حياتك

قاتل الرجال.. 7 نصائح مهمة تضمن لك الحفاظ على حياتك
٠٩:٢٤:٤١ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تأخذ أمراض القلب والأوعية الدموية عند الرجال بالتطور في سن أصغر مما يحدث عند النساء، كما أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأزمات القلبية ضعف النساء.

ويعزو المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض الأمر بأن الذكور أقل عرضة لممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي مقارنة بنظرائهم من الإناث، كما يميل الرجال أيضًا إلى الشرب والتدخين أكثر، وتكون زيارتهم للأطباء أقل.

كما أن معدل أمراض القلب لدى الرجال هو الأكثر بسبب وظائفهم الأكثر إرهاقًا ولكن احتمال قدرتهم على التعامل مع الإجهاد الإضافي أقل من النساء، حسبما ذكر موقع “ذا مانوال”.

ويقدم الخبراء في هذا الشأن 7 نصائح مهمة جدًا للرجال:

1 ـ خفض معدل ضغط الدم.

2 ـ مراقبة مستويات الكوليسترول.

3 ـ الحرص على عدم الإصابة بالسكري.

4 ـ الامتناع عن التدخين.

5 ـ التحكم بمستويات التوتر.

6 ـ الحصول على قسط كاف من النوم باستمرار.

7 ـ إجراء الفحوصات الطبية العامة بشكل دوري.

أعراض الإصابة بأمراض القلب:

– ألم الصدر الذي يشار إليه أحيانًا بالذبحة الصدرية والدوخة والغثيان والشعور بالإغماء.

– يجب على الرجال المصابين مراجعة الطبيب على الفور لإجراء مزيد من الاختبارات.

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7 نصائح أمراض القلب داء السكري صحة القلب قاتل الرجال

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