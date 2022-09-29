الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. الأدنى خلال 21 عامًا.. انخفاض البطالة في المملكة إلى 9.7%
«الضمان الاجتماعي المطور» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: “اللهم ارزق الجميع”
الزكاة والضريبة: رسوم على مشتريات القادمين من الخارج عند تجاوز هذا المبلغ
«جاكي أين أنت؟».. شاهد بايدن تائهًا يسأل عن متوفاة بين الحضور
قاتل الرجال.. 7 نصائح مهمة تضمن لك الحفاظ على حياتك
5 مستندات مهمة يجب تقديمها من الفرد المستقل لحساب المواطن.. تعرف عليها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

3 مشاكل لاستقدام العمالة المنزلية من تايلاند.. وهذا هو الحل

3 مشاكل لاستقدام العمالة المنزلية من تايلاند.. وهذا هو الحل

3 مشاكل لاستقدام العمالة المنزلية من تايلاند.. وهذا هو الحل
٠٨:٥٢:٥٥ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

يواجه استقدام العمالة من تايلاند، في الآونة الأخيرة، بعض المشكلات التي قد تكون عقبة أمام استمرار الاستعانة بعمالة من تايلاند في المستقبلين القريب والبعيد.

وحسب صحيفة “المدينة”، فإن أول مشكلات لاستقدام العمالة المنزلية من تايلاند، هي:

1 – ضعف استقدام العمالة المنزلية من تايلاند مقارنة بجلب العمالة المهنية كالفنيين والكوادر الطبية، ويرجع ذلك إلى أن تايلاند تعد من الدول الصناعية ويوجد بها نقص في القوى العاملة مما جعلها تضطر إلى الاستعانة بفيتنام.

2 – قيمة الرواتب العالية المطلوبة لدي العمالة التايلاندية وهي 600 دولار أمريكي فما فوق، في حين أن وزارة الموارد البشرية حددتها بحوالي 500 دولار أمريكي.

3 – الطلب على العمالة الإندونيسية، حيث إنه من المقرر أن يتم استقدام العاملة من إندونيسيا باسم ” عاملة منزلية” وليس باسم “عاملة نظافة” مثل السابق.

ووفق الخبراء وأصحاب وملاك مكاتب العمالة، فإن الحل الناجع لمشكلات استقدام العمالة من تايلاند يكمن في:

1 – الحد من تكاليف الاستقدام التي تتم من عدة دول مختلفة.

1 – إنشاء شركة حكومية تحت سيطرة ورؤية الحكومة تقوم بعملية الاستقدام بدلاً من الشركات الخاصة كونها أقوى وأسرع.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. صاحب مكتب استقدام يكشف مفاجأة بشأن العمالة القادمة من تايلاند

إنفوجراف.. بالأرقام.. الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية بالمملكة

الكلمات الدلالية:
استقدام العمالة العمالة الإندونيسية العمالة المنزلية تايلاند مكاتب استقدام العمالة

مواد ذات صلة

المزيد
تجارة السلاح تغزو تويتر.. والأمن يلاحق أصحاب الحسابات

تجارة السلاح تغزو تويتر.. والأمن يلاحق أصحاب الحسابات

٠٣:٣٠ م، الجمعة، ٢١ نوفمبر ٢٠١٤
الأمم المتحدة تطالب بورما بالإفراج عن أطفال «الروهنجيا» المعتقلين

الأمم المتحدة تطالب بورما بالإفراج عن أطفال «الروهنجيا» المعتقلين

٠٨:٥٥ م، الأحد، ٠٩ أبريل ٢٠١٧
«الجمارك»: إحباط 131 محاولة تهريب عملات مزورة بقيمة 14 مليون ريال

«الجمارك»: إحباط 131 محاولة تهريب عملات مزورة بقيمة 14 مليون ريال

١٢:٥٧ ص، السبت، ٠٤ مارس ٢٠١٧
«الأرصاد»: توقعات باستمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق المملكة

«الأرصاد»: توقعات باستمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق المملكة

١٢:٠٥ م، الأربعاء، ٢٢ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *