3 مشاكل لاستقدام العمالة المنزلية من تايلاند.. وهذا هو الحل

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يواجه استقدام العمالة من تايلاند، في الآونة الأخيرة، بعض المشكلات التي قد تكون عقبة أمام استمرار الاستعانة بعمالة من تايلاند في المستقبلين القريب والبعيد.

وحسب صحيفة “المدينة”، فإن أول مشكلات لاستقدام العمالة المنزلية من تايلاند، هي:

1 – ضعف استقدام العمالة المنزلية من تايلاند مقارنة بجلب العمالة المهنية كالفنيين والكوادر الطبية، ويرجع ذلك إلى أن تايلاند تعد من الدول الصناعية ويوجد بها نقص في القوى العاملة مما جعلها تضطر إلى الاستعانة بفيتنام.

2 – قيمة الرواتب العالية المطلوبة لدي العمالة التايلاندية وهي 600 دولار أمريكي فما فوق، في حين أن وزارة الموارد البشرية حددتها بحوالي 500 دولار أمريكي.

3 – الطلب على العمالة الإندونيسية، حيث إنه من المقرر أن يتم استقدام العاملة من إندونيسيا باسم ” عاملة منزلية” وليس باسم “عاملة نظافة” مثل السابق.

ووفق الخبراء وأصحاب وملاك مكاتب العمالة، فإن الحل الناجع لمشكلات استقدام العمالة من تايلاند يكمن في:

1 – الحد من تكاليف الاستقدام التي تتم من عدة دول مختلفة.

1 – إنشاء شركة حكومية تحت سيطرة ورؤية الحكومة تقوم بعملية الاستقدام بدلاً من الشركات الخاصة كونها أقوى وأسرع.

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