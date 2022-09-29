«الضمان الاجتماعي المطور» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: “اللهم ارزق الجميع”
تواصل ـ فريق التحرير:
تصدّر هاشتاق “#الضمان_الاجتماعي_المطور“، اليوم الخميس، تريند المملكة على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”.
وبرز هاشتاق “#الضمان_الاجتماعي_المطور”، من خلال تدوينات متعددة عبر مشاركات رواد ومتابعي موقع التواصل الاجتماعي عن قصص كثيرة عن الضمان الاجتماعي وأحوال المواطنين معه.
وشارك النشطاء والمغردون مجموعة التعليقات؛ وقال حساب عابر: “تظهر المبالغ المستحقة للمقبولين في خانة الدفعات المالية عبر المنصة في اليوم التالي لإعلان نتائج الأهلية والاستحقاق بإذن الله غداً بالتوفيق جميعًا”.
الضمان الاجتماعي
خدمة الضمان الاجتماعي مقدمة من وزارة العمل والبيئة لصرف مبالغ شهرية للمواطنين المستفيدين من هذه الخدمة، ويتم أخذ هذه المبالغ من أموال الزكاة، ورقم الضمان الاجتماعي وهو 19911 ويكون متاحًا 24 ساعة.
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