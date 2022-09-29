«الضمان الاجتماعي المطور» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: “اللهم ارزق الجميع”

بينما قال حساب خدمات الضمان الاجتماعي: “تم إعلان نتائج الأهلية لشهر (9) في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وبإذن الله تنزل الدفعات في الساعات القادمة”.

وقال حساب Nawaf KSA “الحمدلله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه .. نزلت الأهليه اللهم يا حي يا قيوم يا ذا القوة المتين ارزق الجميع رزقًا واسعًا مباركًا”