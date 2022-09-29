مقتل 3 جنود أرمينيين في اشتباكات حدودية جديدة مع أذربيجان

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، عن مقتل ثلاثة جنود أرمن في اشتباكات حدودية جديدة مع أذربيجان؛ بحسب خبر عاجل نشرته “العربية”.

وكتب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، على تويتر إن ثلاثة من جنوده قتلوا “في هجوم ضد استقلال أرمينيا وسيادتها وديموقراطيتها”.

وكانت الاشتباكات التي جرت في وقت سابق هذا الشهر واستمرت يومين قد أسفرت عن مقتل نحو 286 شخصًا من الجانبين قبل التوصل الى هدنة بوساطة من الولايات المتحدة.

تجدد الاشتباكات بين البلدين

وكانت الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا، قد تجددت رغم تكثيف الجهود الدولية لإحلال السلام، في أسوأ قتال بين الجمهوريتين السوفيتتين السابقتين منذ عام 2020.

وأودت معارك استمرت ستة أسابيع بين أرمينيا وأذربيجان عام 2020 حول منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بحياة أكثر من 6,500 جندي من الجانبين، قبل أن تنتهي بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية.

وبموجب الاتفاق تنازلت أرمينيا عن مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها لعقود، ونشرت موسكو نحو ألفي جندي حفظ سلام للإشراف على الهدنة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. اندلاع اشتباكات جديدة بين أذربيجان وأرمينيا والقتلى بالعشرات