غير متوقع.. رد أمريكي قوي على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

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في خطوة مفاجئة ورد غير متوقع على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، وصلت اليوم، نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في زيارة إلى كوريا الجنوبية.

ونقلت “رويترز” عن البيت الأبيض، أن نائبة الرئيس ستبحث خلال زيارتها لكوريا الجنوبية، التهديدات المتكررة لبيونج يانج وإجراءات الصين بشأن تايوان.

وأكدت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان لها، أن التحالف مع الولايات المتحدة يتطور ويتوسع في معظم المجالات.

مناورات ضخمة بين اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية

وأعلنت قوة الدفاع اليابانية، أن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يجرون مناورات بحرية مشتركة يوم غد الجمعة، تشمل تدريبات مضادة للغواصات بالمياه الدولية.

مجددًا.. كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيا

يأتي هذا بعد 24 ساعة من إعلان كوريا الشمالية إطلاق صاروخًا باليستيًا قبالة سواحلها الشرقية.

ووصفت سيول إطلاق الصاروخ بأنه استفزاز خطير، يتزامن مع أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت السلطات في كوريا الجنوبية، أنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى في السابعة بالتوقيت المحلي قرب تايتشون، على بعد 100 كيلومتر شمالي العاصمة بيونج يانج.

وأضافت أن الصاروخ حلق لمسافة 600 كيلومتر، على ارتفاع 60 كيلومترًا، قي وقت تمنع فيه الأمم المتحدة، كوريا الشمالية من إجراء التجارب الصاروخية والنووية.

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ودعا حرس الحدود الياباني السفن إلى التحلي باليقظة، مشيرًا إلى أن الصاروخ بلغ ارتفاعه الأقصى 50 كيلومترا، ثم سقط في مياه البحر قبالة السواحل الكورية الشمالية الشرقية، وخارج المنطقة التجارية اليابانية.

ومطلع الشهر الجاري، أصدرت كوريا الشمالية قانونًا تعلن فيه نفسها دولة نووية، حيث أجرت أكثر من 6 تجربة نووية فيما بين أعوام 2006 و 2017 على الرغم من العقوبات المسلطة عليها.