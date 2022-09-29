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خدمة اليوم.. 11 خطوة لإدخال بيانات المرافق للمصاب وحساب التعويض اليومي
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خدمة اليوم.. 11 خطوة لإدخال بيانات المرافق للمصاب وحساب التعويض اليومي

خدمة اليوم.. 11 خطوة لإدخال بيانات المرافق للمصاب وحساب التعويض اليومي

خدمة اليوم.. 11 خطوة لإدخال بيانات المرافق للمصاب وحساب التعويض اليومي
٠٧:٣٢:٥٢ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل اليوم لقرائها الكرام، خطوات لإدخال بيانات المرافق للمصاب وحساب التعويض اليومي.

حيث أوضح اتحاد الغرف، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتمكن مشرف المستشفى من إدخال بيانات المرافق للمصاب، وحساب التعويض اليومي للمرافق، عن طريق عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات.

2 – اختر شاشة (مرافق).

3 – ادخل رقم المشترك.

4 – ادخل تاريخ الإصابة.

5 – انقر على (استرجاع).

6 – اختر نوع المرافق (طبيب، ممرض، غير ذلك).

7 – ادخل اسم المرافق.

8 – ادخل تاريخ البداية.

9 – ادخل تاريخ النهاية.

10 – انقر على (حساب) ليظهر لك التعويض اليومي للمرافق ومجموع المبلغ.

11 – انقر على (بيانات الاتصال)، انقر على(حفظ).

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 966112182222 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق هذه الرابط.

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