تراجع جديد.. أسعار النفط وخام برنت دون الـ 90 دولارًا

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في التعاملات الآسيوية المبكرة، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7% إلى 88.73 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 54 سنتا، أو 0.7% إلى 81.59 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.27% أو ما يعادل دولارا واحدا إلى 81.59 دولار للبرميل.

مخزونات النفط

وأفادت بيانات معهد البترول الأمريكي عن ارتفاع مخزونات النفط الخام 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ23 من شهر سبتمبر الجاري.

كما ارتفع مخزون المقطرات 0.4 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات البنزين 1.04 مليون برميل.

من جانبه؛ أعلن بنك إنجلترا إنه ملتزم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل، المعروفة باسم السندات الذهبية، لتحقيق الاستقرار في عملته، وذلك لتفادي اضطراب الأسبوع الماضي في سعر الجنيه الإسترليني.

وينتظر المستثمرون صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بارتفاع مخزونات النفط 400 ألف برميل.

ويضيف ارتفاع الدولار المزيد من الضغوط على النفط الخام، حيث إنه يجعل السلعة المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين، ما يضعف الطلب على الخام.