“الأرصاد” يتوقع: سحبًا رعدية ورياحًا وينبه إلى أمطار في هذه الأنحاء

تواصل– واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 38 كيلو متر في الساعة.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر يتكون من خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار رعدية على منطقة عسير

كما أصدر المركز ، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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