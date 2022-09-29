الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الخميس
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تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الخميس

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الخميس

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الخميس
٠٣:٣٢:٤٨ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 29 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:13 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:53 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 3 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:56
المدينة – 4:55
الرياض – 4:27

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:12
المدينة – 12:12
الرياض – 11:44

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:35
المدينة – 3:37
الرياض – 3:09

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:11
المدينة – 6:11
الرياض – 5:43

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:41
المدينة – 7:41
الرياض – 7:13

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أذان الظهر أذان العصر مواقيت الصلاة موعد أذان الظهر موعد أذان الفجر

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