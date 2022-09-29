تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الخميس
تواصل – فريق التحرير :
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 29 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:13 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:53 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 3 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:56
المدينة – 4:55
الرياض – 4:27
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:12
المدينة – 12:12
الرياض – 11:44
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:35
المدينة – 3:37
الرياض – 3:09
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:11
المدينة – 6:11
الرياض – 5:43
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:41
المدينة – 7:41
الرياض – 7:13
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