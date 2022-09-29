«التعليم» تلغي اختبارات الفترتين.. وتصدر توجيها لكافة المدارس

تواصل – فريق التحرير :

قررت وزارة التعليم إلغاء اختبارات الفترتين التي كانت مقررة مسبقًا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ، وفقا لـ “عكاظ”.

وشددت الوزارة على المدارس كافة بضرورة إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لأعمال السنة للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس وللمرحلتين المتوسطة والثانوية اعتبارًا من الأحد القادم ولمدة خمسة أيام.

إجراء الاختبارات دون التأثير على سير الجدول

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تجرى الاختبارات خلال الحصص اليومية المعتادة دون أن يكون هناك إخلال بالجدول الدراسي.

يذكر أن اختبار منتصف الفصل يتكون من ٢٠ درجة على أن تضاف إليها درجات المهمات الأدائية والأعمال والمشاريع.

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