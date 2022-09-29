«نحن نخسر».. تسجيل مسرب لجنود روس يكشف تفاصيل الحرب

تواصل – فريق التحرير:

انتشر على نطاق واسع، تسجيل صوتي مسرب لجنود روس يشاركون في الحرب الروسية في أوكرانيا، وكشف التسجيل تفاصيل ميدانية تظهر في الأصوات.

نحن نخسر الحرب

ويسمع في التسجيل المسرب صوت جنود يقول أحدهم: “نحن نخسر الحرب، لم يخبرنا أحد أننا ذاهبون إلى حرب، الجثث في الطرقات”.

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رواد السوشيال ميديا يتفاعلون

وتفاعل رواد “تويتر” على نطاق واسع مع التسجيل، في حين علق متابعون، وقالوا إنه يثبت هزيمة روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وفي وقت سابق،أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ما لا يقل عن ألف مجند استلموا أسلحتهم وكامل معداتهم في القرم.

وأكدت في تصريحات لها، اليوم، على بدء تدريب الذين تم استدعاؤهم بقرار التعبئة الجزئية.

فيما كشف رئيس مجلس الدوما الروسي، أنه بدأ في إعداد قوائم بأسماء المغادرين تجنبا للتعبئة الجزئية.