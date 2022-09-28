تفتت الجمجمة.. غموض حول مقتل مقيم بدولة خليجية

تواصل – فريق التحرير:

تُحقق الجهات الأمنية بالكويت في ملابسات مقتل مصري عُثر عليه جثة في مدخل شقته الكائنة في منطقة خيطان، وتبيّن أنه تعرّض لاعتداء في الرأس بأداة صلبة غليظة أدت إلى تفتت الجمجمة وعظمة الوجه، وفقا لـ«الراي».

وقال مصدر أمني إن عمليات وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغا من أحد سكان عمارة في خيطان عن انبعاث رائحة غريبة من داخل شقة بابها مفتوح.

وقد خشي مقدم البلاغ من الدخول إليها فتحرك رجال الأمن والمباحث والأدلة الجنائية والطوارئ الطبية للتعامل معه.

العثور على الجثة

وأضاف: لدى وصول الأجهزة المختصة إلى المكان وجدوا باب الشقة بالفعل مفتوحا وعند قيامهم بالمعاينة الأولية عثروا على جثة شخص ملقاة على كنبة وعليها آثار دماء وضرب على الوجه والرأس، وبدا أنه لم يمض عليها أكثر من 24 ساعة.

وتابع : “عُثر على إثباتات صاحب الجثة، وتبيّن أنه من الجنسية المصرية وفي الخمسينات من العمر، وتم نقلها إلى الأدلة الجنائية”.

وأشارت التقارير إلى الاعتداء عليه بالضرب بواسطة أداة صلبة غليظة، ما عمل على تفتت الجمجمة وعظام الوجه،.

وتم تسجيل القضية جريمة قتل أُحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق في ملابساتها وكشف تفاصيلها.

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