جرحى من الشرطة والمدنيين في العراق بعد جلسة البرلمان

تواصل – فريق التحرير:

أصيب 133 شخصاً، بينهم 11 مدنيا وأربعة ضباط، في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، أمس، على هامش جلسة البرلمان.

فيما أصدرت خلية الإعلام الأمني، بيانا، أعلنت فيه أعداد المصابي، وقال البيان: “ندعو الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم أبناء البلد الواحد”.

البرلمان يجدد الثقة في الحلبوسي

بينما صوت مجلس النواب العراقي، اليوم، على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي، بموافقة 222 نائبا، مقابل 13 نائبا فقط صوتوا باستقالة الأخير، حسبما نشر “العربية”.

وعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبدالله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان وانتخاب النائب الأول.

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مظاهرات وأعمال عنف

توافد متظاهرون عراقيون، الأربعاء، نحو بوابات المنطقة الخضراء في بغداد. فيما أشارت تقارير إلى أن أنصار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، اقتحموا مجدداً المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة في العاصمة العراقية.

وشوهد أنصار الصدر وهم يلوحون بالأعلام بينما تتجمع قوات الأمن حولهم، واستعان المتظاهرون بجرافات لرفع الحواجز قبالة المنطقة الخضراء وسط بغداد، ونجح الأمن العراقي في منع المتظاهرين من اقتحام أول حاجز على جسر الجمهورية بالعاصمة.