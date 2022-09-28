بالفيديو.. صاحب مكتب استقدام يكشف مفاجأة بشأن العمالة القادمة من تايلاند

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قال عبدالعزيز الغامدي، صاحب مكتب استقدام، إن هناك مفاجأة بشأن استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة من تايلاند في الوقت الحالي.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج “الشارع السعودي” على “القناة السعودية” أن استقدام العمالة المنزلية مسموح ولكنها غير متوفرة، موضحًا أن السبب يعود إلى أن تايلاند تعد من البلاد الصناعية ويستقدمون العمالة المنزلية من فيتنام.

العمالة المنزلية أصبحت قليلة ولكن العمالة المهنية هي المتوفرة

وأشار الغامدي إلى أن العمالة المنزلية أصبحت قليلة ولكن العمالة المهنية هي المتوفرة في مجالات أخرى، وأرجع ارتفاع الأسعار يعود إلى العرض والطلب ووجود دول بديلة مثل الفلبين التي تبلغ تكلفة الاستقدام فيها تقريبًا 10 آلاف ريال.

وأضاف أن هناك دول أخرى بديلة ومدة استقدام العمالة المنزلية منها تبلغ شهرين.

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