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تحت رعاية وزير الداخلية .. مدير عام الجوازات يشهد حفل تخريج (410) أفراد من دورة الفرد الأساسي الـ (45)
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تحت رعاية وزير الداخلية .. مدير عام الجوازات يشهد حفل تخريج (410) أفراد من دورة الفرد الأساسي الـ (45)

تحت رعاية وزير الداخلية .. مدير عام الجوازات يشهد حفل تخريج (410) أفراد من دورة الفرد الأساسي الـ (45)

تحت رعاية وزير الداخلية .. مدير عام الجوازات يشهد حفل تخريج (410) أفراد من دورة الفرد الأساسي الـ (45)
٠١:٢٥:١٠ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مساء أمس، في معهد الجوازات، حفل تخريج (410) أفراد من دورة الفرد الأساسي الـ (45).

ونقل معاليه تهنئة سمو وزير الداخلية للخريجين، مثنيًا على الجدية التي رافقت فترة تدريبهم وتضمنت تدريبات عسكرية ميدانية, إضافة إلى البرامج التعليمية على أنظمة الجوازات التقنية، وكشف أساليب التزوير في الوثائق والمستندات الرسمية، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية والعمل بجدية وبروح الفريق الواحد وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن.

 

 

 

 

الكلمات الدلالية:
أفراد حفل تخريج دورة الفرد الأساسي مدير عام الجوازات وزير الداخلية

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