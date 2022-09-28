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الاحتياطي الفيدرالي: أسعار الفائدة ستزيد مرتين أخريين في 2022

الاحتياطي الفيدرالي: أسعار الفائدة ستزيد مرتين أخريين في 2022

الاحتياطي الفيدرالي: أسعار الفائدة ستزيد مرتين أخريين في 2022
٠٢:٣٧:٤٥ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في ظل استمرار حالة التضخم الاقتصادي عالميا، رغم سعي البنوك المركزية لإيقافها، برفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري 2022، توقع مسؤولون وجود زيادات أخرى قبل نهاية العام.

أسعار الفائدة في مواجهة التضخم

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافاييل بوستيك، إن عدم إحراز تقدم واضح في مكافحة التضخم يعني أن المجلس سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بحيث تصل إلى مستوى بين 4.25 و4.5% بحلول نهاية العام.

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البنك المركزي السعودي يقرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

بهدف الوصول إلى 2%

وأضاف بوستيك أن: “التضخم لا يزال مرتفعا للغاية ولا ينخفض بسرعة كافية إلى هدفنا البالغ 2%”، حسب ما نقلته “الاقتصادية” عن “رويترز”.

وأشار المسؤول إلى أن توقعاته الأساسية، والتي تتماشى مع متوسط توقعات مسؤولين اقتصاديين آخرين في المجلس، ترجح رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر، و50 نقطة أساس في ديسمبر.

أعلى مستوى منذ 2008

ومنذ أسبوع، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى 75 نقطة أساس لأعلى مستوى منذ 2008.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قد رفع سعر الفائدة في مارس الماضي بنحو 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو.

وأعاد البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في يونيو، و75 نقطة أساس في يوليو

ووصلت معدلات الفائدة، وفقا لبيانات البنك المركزي الأمريكي، إلى ما بين 2.5% و2.75%، مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.

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أزمة التضخم العالمية أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي البنوك المركزية رافاييل بوستيك

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