دراسة جديدة تكشف عن دواء واعد لمرضى «ألزهايمر»

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كشفت دراسة جديدة عن نتائج واعدة لمرضى ألزهايمر، حيث أظهرت كيف يُبطئ عقار تجريبي التدهور العقلي للمصابين الذين يكافحون المراحل الأولى من المرض القاسي.

ويكافح “ليكانيماب” (lecanemab)، الذي يُعطى عن طريق الحقن، تراكم اللويحات السامة في الدماغ، والتي يُعتقد أنها تسبب مرض سرقة الذاكرة.

تدمير مادة «الأميلويد» يوقف المرض بشكل فعال

وتدعي الشركات التي تقف وراء هذا العقار أن نتائجها تثبت النظرية القديمة القائلة بأن تدمير مادة «الأميلويد» يمكن أن يوقف المرض بشكل فعال في مساراته.

وأشاد كبار الخبراء بنتائج التجربة، التي شملت 1800 شخص، ووصفوها بأنها “لحظة تاريخية” وأول اختراق “في جيل” لكنهم أشاروا إلى أنه وقع اختبار “ليكانيماب” فقط على المرضى الذين يعانون من المراحل المبكرة من مرض ألزهايمر، وأنه لن يكون “دواء سحريا” لجميع أسباب الخرف.

يذكر أن الدواء الذي أنشأته شركة Eisai ومقرها طوكيو والتي دخلت في شراكة مع شركة الأدوية الأمريكية Biogen، ما يزال بحاجة إلى مراجعة لذلك لن يكون متاحا على الفور.

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