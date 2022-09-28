بعد ساعات من واقعة «ألمانيا».. تصادم بين طائرتين في مطار هيثرو بلندن

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كشفت وسائل إعلام بريطانية أن طائرة من طراز بوينغ 777 كورية اصطدمت بطائرة آيسلندية من طراز بوينغ 767 أثناء سيرها على مسارات المطار.

وكان من المقرر أن تغادر رحلة الطيران الكوري رقم KE908 لندن الساعة 19:35.

وكتب أحد الركاب على تويتر، قائلا: “من المؤكد أننا ضربنا طائرة أخرى بطرف جناحنا على المدرج”.

وأضاف راكب آخر: “اصطدمنا بطائرة أخرى أثناء تسييرها.. رأيتها من النافذة”.

تصادم طائرتين في استعراض جوي بألمانيا

وتأتي هذه الواقعة بعد ساعات فقط من واقعة اصطدام طائرتين في استعراض جوي بألمانيا.

ووثقت كاميرات الفيديو لحظات اصطدام طائرتين استعراضيتين (أكروبات) في ألمانيا، في حادث أدى إلى مصرع الطيارين.

وفي العادة، فمن مهمة هذه النوع من الطائرات “الأكروبات” المشاركة في الاستعراضات الفنية الجوية ورسم البسمة على وجوه الناس، لكن هذا لم يقع في حادثة الطائرتين، وفق صحيفة “الصن” البريطانية.

ورصد شريط فيديو تحليق الطائرتين بجانب بعضهما البعض قبل أن تهوي إحداهما قليلا، فيما بدا أنها حركة استعراض عادية.

وما أن صعدت ثانية حتى علقت بالطائرة الأخرى، وهوت الطائرتان بعد ذلك نحو الأرض، وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان من مكان التحطم.

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