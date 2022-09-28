الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم
تحت رعاية وزير الداخلية .. مدير عام الجوازات يشهد حفل تخريج (410) أفراد من دورة الفرد الأساسي الـ (45)
الاتحاد الأوروبي: سنرد على التخريب المتعمد لخط الغاز نورد ستريم
دراسة جديدة تكشف عن دواء واعد لمرضى «ألزهايمر»
بعد ساعات من واقعة «ألمانيا».. تصادم بين طائرتين في مطار هيثرو بلندن
بالفيديو.. مبادرة لاستبدال المكيفات القديمة والعدد المتاح لكل مواطن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد ساعات من واقعة «ألمانيا».. تصادم بين طائرتين في مطار هيثرو بلندن

بعد ساعات من واقعة «ألمانيا».. تصادم بين طائرتين في مطار هيثرو بلندن

بعد ساعات من واقعة «ألمانيا».. تصادم بين طائرتين في مطار هيثرو بلندن
٠١:٠٧:٢١ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن طائرة من طراز بوينغ 777 كورية اصطدمت بطائرة آيسلندية من طراز بوينغ 767 أثناء سيرها على مسارات المطار.

وكان من المقرر أن تغادر رحلة الطيران الكوري رقم KE908 لندن الساعة 19:35.

وكتب أحد الركاب على تويتر، قائلا: “من المؤكد أننا ضربنا طائرة أخرى بطرف جناحنا على المدرج”.

وأضاف راكب آخر: “اصطدمنا بطائرة أخرى أثناء تسييرها.. رأيتها من النافذة”.

تصادم طائرتين في استعراض جوي بألمانيا

وتأتي هذه الواقعة بعد ساعات فقط من واقعة اصطدام طائرتين في استعراض جوي بألمانيا.

ووثقت كاميرات الفيديو لحظات اصطدام طائرتين استعراضيتين (أكروبات) في ألمانيا، في حادث أدى إلى مصرع الطيارين.

وفي العادة، فمن مهمة هذه النوع من الطائرات “الأكروبات” المشاركة في الاستعراضات الفنية الجوية ورسم البسمة على وجوه الناس، لكن هذا لم يقع في حادثة الطائرتين، وفق صحيفة “الصن” البريطانية.

ورصد شريط فيديو تحليق الطائرتين بجانب بعضهما البعض قبل أن تهوي إحداهما قليلا، فيما بدا أنها حركة استعراض عادية.

وما أن صعدت ثانية حتى علقت بالطائرة الأخرى، وهوت الطائرتان بعد ذلك نحو الأرض، وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان من مكان التحطم.

اقرأ أيضا :

بالفيديو.. قتلى في تصادم طائرتين قبيل هبوطهما في مطار بكاليفورنيا

الكلمات الدلالية:
تصادم طائرتين تصادم طائرتين في لندن طائرة آيسلندية طائرة بوينغ 777 لندن

مواد ذات صلة

المزيد
احذر.. تناول الخبز والبطاطا المقرمشان قد يسببان السرطان

احذر.. تناول الخبز والبطاطا المقرمشان قد يسببان السرطان

٠٨:٢٥ ص، الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠١٥
حريق مخلفات خشبية يحتجز 4 في منزل بحائل (صور)

حريق مخلفات خشبية يحتجز 4 في منزل بحائل (صور)

٠٥:٤٧ م، السبت، ١١ يوليو ٢٠١٥
اليمن.. “هادي” يُقيل نجل المخلوع صالح من عمله سفيراً في الإمارات

اليمن.. “هادي” يُقيل نجل المخلوع صالح من عمله سفيراً في الإمارات

١١:٥٩ ص، الأحد، ٢٩ مارس ٢٠١٥
«الأمن الإلكتروني» يحرر «البيانات المشفرة» دون دفع فدية

«الأمن الإلكتروني» يحرر «البيانات المشفرة» دون دفع فدية

٠٩:٣٦ ص، الثلاثاء، ٠٤ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *