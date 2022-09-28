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شاهد.. لحظة اشتعال النيران في خطوط الضغط العالي بسبب إعصار إيان بفلوريدا
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شاهد.. لحظة اشتعال النيران في خطوط الضغط العالي بسبب إعصار إيان بفلوريدا

شاهد.. لحظة اشتعال النيران في خطوط الضغط العالي بسبب إعصار إيان بفلوريدا

شاهد.. لحظة اشتعال النيران في خطوط الضغط العالي بسبب إعصار إيان بفلوريدا
١٢:٤٥:٥٠ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو لحظة اندلاع النيران من خطوط الضغط العالي الكهربائية المتساقطة في نابولي بفلوريدا في الولايات المتحدة بعد أن ضرب إعصار إيان الولاية.

وترك الإعصار أكثر من مليون شخص بدون كهرباء في ولاية فلوريدا حيث يعاني ما يقرب من 10٪ من إجمالي عدد مستهلكي الكهرباء في ولاية فلوريدا البالغ 11 مليون شخص من انقطاع الكهرباء.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن إعصار إيان ضرب الساحل الجنوبي الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية.

إيان يصل إلى ساحل فلوريدا

وأضاف المركز في تغريدة على “تويتر” : “إعصار إيان وصل إلى ساحل فلوريدا، وهو إعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة، بالقرب من جزيرة كايو كوستا في فلوريدا”.

وفي وقت سابق، حذر خبراء الأرصاد من هطول أمطار ورياح شديدة الخطورة في الساعات القادمة حيث تهبط عين العاصفة على الساحل في مكان ما بين تامبا وفورت مايرز بولاية فلوريدا، مع الشعور بآثارها في معظم أنحاء الولاية.

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