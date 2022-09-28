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مؤشر الدولار يسقط أمام صعود الأسهم الأمريكية
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مؤشر الدولار يسقط أمام صعود الأسهم الأمريكية

مؤشر الدولار يسقط أمام صعود الأسهم الأمريكية

مؤشر الدولار يسقط أمام صعود الأسهم الأمريكية
١٢:٣٤:٠٥ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هوى مؤشر الدولار الأمريكي، في تداولات اليوم، و كذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية، أمام موجة صعود قوي، قادتها مؤشرات الأسهم الأمريكية.

مؤشر الدولار الآن

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي إلى 112.677 أمام سلة من العملات الأجنبية، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ناسداك بـ 1.33% وارتفع مؤشريّ داو جونز وإس آند بي 500 بـقرابة الـ 1.5%، ويأتي الصعود بعد أن سقط أمس مؤشر إس آند بي إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعًا.

وانهارت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بقوة، حيث خسرت عوائد سندات أجل 10 سنوات 5.6% لتهبط عند 3.741%، وكذلك هبطت عوائد سندات لسنتين بـ 4.45% لتسجل 4.1165%

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وول ستريت تغلق على ارتفاع

في الوقت نفسه، أغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد يوم الأربعاء بعد عمليات بيع مكثفة في الآونة الأخيرة مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم شركة آبل بسبب مخاوف بشأن الطلب على هواتف آيفون.

وجاءت المكاسب القوية بعد أن أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الثلاثاء عند أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2020.

وصعدت أسهم الشركات الكبرى الحساسة لتغيرات سعر الفائدة مثل مايكروسوفت وأمازون وميتا بلاتفورمز لمعظم الجلسة

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أمازون الأسهم الأمريكية بورصة وول ستريت سندات الخزانة الأمريكية شركةأبل مؤشر الدولار مايكروسوفت

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