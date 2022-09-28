أول تعليق من تعليم جازان على واقعة شجار عنيفة بين طالبين داخل فصل دراسي

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قالت المتحدثة باسم تعليم جازان رجاء العطاس إن واقعة الشجار بين الطالبين المتداولة وقعت في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بوسط جازان «بنين» أمس (الثلاثاء).

وأشارت إلى أنه تم نقل الطالب المصاب في حينه إلى أحد المستشفيات، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وغادر المستشفى في اليوم نفسه بعد إجراء الفحوصات الطبية وبمتابعة مستمرة من إدارة التعليم.

وأكدت المتحدثة أن مدير عام التعليم بمنطقة جازان المكلف وجه على الفور بتشكيل لجنة للوقوف على جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو إهمالها وعدم تعاملها مع هذا الأمر بالوجه التربوي المطلوب وضمان عدم تكرار ذلك.

تفاصيل الواقعة

كان نشطاء التواصل الاجتماعي تداولوا، مقطع فيديو يظهر مشاجرة عنيفة بين طالبين داخل أحد الفصول المدرسية.

ووثق طالب مقطع الفيديو لزميليه أثناء تبادل اللكمات والضربات القوية فيما بينهما، وحرص على تصوير نفسه.

ويظهر الفيديو إصابة أحد الطالبين وسقوطه على الأرض دون حراك إثر الضربات العنيفة التي تلقاها من صديقه، ثم يتم نقله بعد ذلك محمولا على الأكتاف لتلقي الإسعافات الأولية.

وعلق أحد المغردين على فيديو الواقعة قائلا: لكن الصدمة الكبرى أن المعلّم موجود في الفصل (الصف) يتفرج!.. والأمر الآخر الملاحظ وجود الجوالات مع الطلاب! أليست ممنوعة؟!”

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