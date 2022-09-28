الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أول تعليق من تعليم جازان على واقعة شجار عنيفة بين طالبين داخل فصل دراسي
بسبب إعصار إيان.. بايدن يحذر شركات النفط
«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».. ماذا يحدث للجسم بعد 20 دقيقة من الإقلاع عن التدخين؟
شاهد .. متظاهرون يرشقون سيارات الأمن المركزي بالحجارة في إيران
«بايدن» يعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا بسب إعصار إيان
إعصار «إيان» يضرب سواحل فلوريدا بسرعة 235 كلم فى الساعة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

أول تعليق من تعليم جازان على واقعة شجار عنيفة بين طالبين داخل فصل دراسي

أول تعليق من تعليم جازان على واقعة شجار عنيفة بين طالبين داخل فصل دراسي

أول تعليق من تعليم جازان على واقعة شجار عنيفة بين طالبين داخل فصل دراسي
١٢:٠٥:٥٦ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

قالت المتحدثة باسم تعليم جازان رجاء العطاس إن واقعة الشجار بين الطالبين المتداولة وقعت في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بوسط جازان «بنين» أمس (الثلاثاء).

وأشارت إلى أنه تم نقل الطالب المصاب في حينه إلى أحد المستشفيات، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وغادر المستشفى في اليوم نفسه بعد إجراء الفحوصات الطبية وبمتابعة مستمرة من إدارة التعليم.

وأكدت المتحدثة أن مدير عام التعليم بمنطقة جازان المكلف وجه على الفور بتشكيل لجنة للوقوف على جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو إهمالها وعدم تعاملها مع هذا الأمر بالوجه التربوي المطلوب وضمان عدم تكرار ذلك.

تفاصيل الواقعة

كان نشطاء التواصل الاجتماعي تداولوا، مقطع فيديو يظهر مشاجرة عنيفة بين طالبين داخل أحد الفصول المدرسية.

ووثق طالب مقطع الفيديو لزميليه أثناء تبادل اللكمات والضربات القوية فيما بينهما، وحرص على تصوير نفسه.

ويظهر الفيديو إصابة أحد الطالبين وسقوطه على الأرض دون حراك إثر الضربات العنيفة التي تلقاها من صديقه، ثم يتم نقله بعد ذلك محمولا على الأكتاف لتلقي الإسعافات الأولية.

وعلق أحد المغردين على فيديو الواقعة قائلا: لكن الصدمة الكبرى أن المعلّم موجود في الفصل (الصف) يتفرج!.. والأمر الآخر الملاحظ وجود الجوالات مع الطلاب! أليست ممنوعة؟!”

اقرأ أيضا:

شرطة «العيدابي» بجازان تضبط مواطنين.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهما

الكلمات الدلالية:
التعليم تعليم جازان جازان طلاب مشاجرة بين طالبين

مواد ذات صلة

المزيد
شركة الكهرباء تعتمد الفواتير الإلكترونية.. وهذا تاريخ إصدارها

شركة الكهرباء تعتمد الفواتير الإلكترونية.. وهذا تاريخ إصدارها

٠٢:١٧ م، السبت، ٢٠ يناير ٢٠١٨
خادم الحرمين يوجه بنقل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” إلى الرياض

خادم الحرمين يوجه بنقل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” إلى الرياض

١١:٤٠ ص، الثلاثاء، ١٠ مايو ٢٠٢٢
بعد تزوير النظام الإيراني تقرير وفاتها.. تهديد جديد لعائلة الفتاة الكردية مهسا أميني

بعد تزوير النظام الإيراني تقرير وفاتها.. تهديد جديد لعائلة الفتاة الكردية مهسا أميني

٠٦:٣٨ م، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
ضبط وافد سَاوَمَ مُواطنةً لتوظيفها في الخرج

ضبط وافد سَاوَمَ مُواطنةً لتوظيفها في الخرج

١٢:١٨ م، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *