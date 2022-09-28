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«يدخلون في دين الله أفواجا».. 17 ألفا يعلنون إسلامهم في ينبع
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«يدخلون في دين الله أفواجا».. 17 ألفا يعلنون إسلامهم في ينبع

«يدخلون في دين الله أفواجا».. 17 ألفا يعلنون إسلامهم في ينبع

«يدخلون في دين الله أفواجا».. 17 ألفا يعلنون إسلامهم في ينبع
١٢:١٩:٥٨ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع، دخول أكثر من 17 ألف شخص الإسلام، وإعلان الشهادة، من خلال الجمعية.

37 مسلما منذ بداية العام الهجري

ونشرت الجمعية مقطع فيديو يظهر عددا من الأجانب من غير المسلمين من جنسيات مختلفة، بعد أن نطقوا الشهادتين وجهروا بالتوحيد، وأعلنوا دخولهم دين الإسلام.

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وقالت الجمعية المسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن عدد المسلمين منذ بدء الجمعية بلغ 17 ألفا و587 مسلما، بينما دخل الإسلام منذ بداية العام الهجري الحالي 37 مسلما.

الكلمات الدلالية:
أجانب يدخلون الإسلام توعية الجاليات جمعية الدعوة والإرشاد محافظة ينبع

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