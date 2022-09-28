الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إعصار «إيان» يضرب سواحل فلوريدا بسرعة 235 كلم فى الساعة
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إعصار «إيان» يضرب سواحل فلوريدا بسرعة 235 كلم فى الساعة

إعصار «إيان» يضرب سواحل فلوريدا بسرعة 235 كلم فى الساعة

إعصار «إيان» يضرب سواحل فلوريدا بسرعة 235 كلم فى الساعة
١١:٠٩:٤٧ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد ترقب دام لأيام وتحذيرات مستمرة، ضرب عصار “إيان” سواحل فلوريدا بسرعة 235 كلم – الساعة.

وكان الرئيسُ الأمريكي جوزيف بايدن، قد أعلن حالةَ الطوارئ في ولاية فلوريدا بسبب إعصار إيان، وأمر بزيادة المساعدة الفيدرالية وجميع الموارد المتاحة استعداداً للتأثيرات المحتملة، ولدعم جهود الاستجابة والتعافي في أعقاب الإعصار.

وأوضحَ البيتُ الأبيضُ-في بيان صحفي اليوم-أن الرئيس الأمريكي وجَّه وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية FEMA بالتنسيق عبر الحكومة الفيدرالية لدعم الاستعدادات الحكومية والمحلية لمواجهة الإعصار.

ووجه الرئيس الأمريكي، رؤساء الوكالات الفيدرالية عبر الحكومة لزيادة جميع الموارد المتاحة للمنطقة استعدادًا للتأثيرات المحتملة مع اقتراب إعصار إيان من فلوريدا ولدعم جهود الاستجابة والتعافي في أعقاب العاصفة.

وذكر بيان على موقع البيت الأبيض الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن باين أجرى أمس مكالمات مع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وعٌمد المدن في فلوريدا لمناقشة الاستعدادات للآثار المحتملة من إعصار إيان.

الكلمات الدلالية:
اعصار إيان جو بايدن حالة الطواريء سواحل فلوريدا

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