بسبب إعصار إيان.. بايدن يحذر شركات النفط

تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحذيرا شديد اللهجة، لشركات النفط، معلنا رفضه استغلال إعصار إيان في رفع أسعار البنزين، مع اقترب الإعصار من شواطئ فلوريدا.

أرفض قهر الشعب الأمريكي

وقال بايدن، في خطاب في البيت الأبيض، موجهًا حديثه لشركات النفط: “لا لاستخدام الإعصار كذريعة لرفع أسعار البنزين أو قهر الشعب الأمريكي”، وفق ما نقله موقع “أرقام”.

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الإعصار إيان يتسبب في قطع الكهرباء عن هذه الدولة بأكملها

وأشار بايدن إلى أنه تحدث مع حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، مساء أمس الثلاثاء، موضحًا أنه أكد استعداد الحكومة الفيدرالية لتقديم المساعدة بكل الطرق الممكنة.

أسعار البنزين تتراجع

وكانت أسعار البنزين الأمريكية قد شهدت تراجعًا مستمرًا لنحو 100 يوم، بعد أن وصلت في منتصف شهر يونيو الماضي لمستوى غير مسبوق أعلى 5 دولارات للجالون.

الإعصار ينذر بكارثة

واجتاح إعصار إيان المدمر أرجاء ولاية فلوريدا الأمريكية، ما أدى إلى انهيار شبكة الكهرباء وانقطاع التيار في سائر الولاية.