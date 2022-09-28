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بسبب إعصار إيان.. بايدن يحذر شركات النفط

بسبب إعصار إيان.. بايدن يحذر شركات النفط

بسبب إعصار إيان.. بايدن يحذر شركات النفط
١١:٤٧:٥٣ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحذيرا شديد اللهجة، لشركات النفط، معلنا رفضه استغلال إعصار إيان في رفع أسعار البنزين، مع اقترب الإعصار من شواطئ فلوريدا.

أرفض قهر الشعب الأمريكي

وقال بايدن، في خطاب في البيت الأبيض، موجهًا حديثه لشركات النفط: “لا لاستخدام الإعصار كذريعة لرفع أسعار البنزين أو قهر الشعب الأمريكي”، وفق ما نقله موقع “أرقام”.

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وأشار بايدن إلى أنه تحدث مع حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، مساء أمس الثلاثاء، موضحًا أنه أكد استعداد الحكومة الفيدرالية لتقديم المساعدة بكل الطرق الممكنة.

أسعار البنزين تتراجع

وكانت أسعار البنزين الأمريكية قد شهدت تراجعًا مستمرًا لنحو 100 يوم، بعد أن وصلت في منتصف شهر يونيو الماضي لمستوى غير مسبوق أعلى 5 دولارات للجالون.

الإعصار ينذر بكارثة

واجتاح إعصار إيان المدمر أرجاء ولاية فلوريدا الأمريكية، ما أدى إلى انهيار شبكة الكهرباء وانقطاع التيار في سائر الولاية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوه على مواقع التواصل الاجتماعي، الإعصار وهو يضرب الولاية بعنف حتى كاد أن يقتلعها من مكانها.
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أسعار الطاقة إعصار إيان جو بايدن شركات النفط ولاية فلوريدا

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