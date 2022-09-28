الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«بايدن» يعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا بسب إعصار إيان
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«بايدن» يعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا بسب إعصار إيان

«بايدن» يعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا بسب إعصار إيان

«بايدن» يعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا بسب إعصار إيان
١١:١٣:٥٩ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلنَ الرئيسُ الأمريكي جوزيف بايدن، حالةَ الطوارئ في ولاية فلوريدا بسبب إعصار إيان، وأمر بزيادة المساعدة الفيدرالية وجميع الموارد المتاحة استعداداً للتأثيرات المحتملة، ولدعم جهود الاستجابة والتعافي في أعقاب الإعصار.

وأوضحَ البيتُ الأبيضُ-في بيان صحفي اليوم-أن الرئيس الأمريكي وجَّه وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية FEMA بالتنسيق عبر الحكومة الفيدرالية لدعم الاستعدادات الحكومية والمحلية لمواجهة الإعصار.

ووجه الرئيس الأمريكي، رؤساء الوكالات الفيدرالية عبر الحكومة لزيادة جميع الموارد المتاحة للمنطقة استعدادًا للتأثيرات المحتملة مع اقتراب إعصار إيان من فلوريدا ولدعم جهود الاستجابة والتعافي في أعقاب العاصفة.

وذكر بيان على موقع البيت الأبيض الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن باين أجرى أمس مكالمات مع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وعٌمد المدن في فلوريدا لمناقشة الاستعدادات للآثار المحتملة من إعصار إيان.

الكلمات الدلالية:
اعصار إيان الرئيس الأمريكي بايدن فلوريدا

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