شاهد .. متظاهرون يرشقون سيارات الأمن المركزي بالحجارة في إيران

تواصل – فريق التحرير :

وثق مقطع فيديو رشق عدد من المتظاهرين لسيارات الأمن المركزي في مدينة مشهد الإيرانية.

ويظهر الفيديو سيارات الشرطة وهي تبتعد عن أحجار المتظاهرين خوفا من إصابتها.

وتصاعدت حدة الغضب والاحتقان في إيران تنديدا بنظام الملالي القامع للحريات وذلك في أعقاب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق قبل أيام.

وفي أحدث إحصائية فإن عدد القتلى بلغ 200 قتيلا وامتدت الاحتجاجات إلى 154 مدينة.

واستمرت المسيرات الحاشدة في الشوارع لليوم الـ 12 على التوالي، وهتف المتظاهرون ضد المرشد علي خامنئي ومن بين الهتافات التي رفعوها “الموت للديكتاتور” ، فيما أغلق المحتجون الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة طهران.

المتظاهرون يطالبون بإنهاء نظام الملالي

وطالب المتظاهرون بإنهاء نظام الجمهورية الإسلامية الذي يجمع بين حكم رجال الدين ونظام معقد من المجالس المنتخبة والمعينة.

في الوقت نفسه عمد عناصر شرطة مكافحة الشغب، الذين كانوا يحملون دروعاً، إلى ضرب المتظاهرين بالهراوات، ومزّق طلاب صوراً كبيرة للمرشد ولسابقه الخميني.

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