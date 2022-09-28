«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».. ماذا يحدث للجسم بعد 20 دقيقة من الإقلاع عن التدخين؟

تواصل- فريق التحرير:

يعد التدخين أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الموت المبكر في العالم، فبحسب منظمة الصحة العالمية يتسبب إدمان التبغ بحصد أرواح نحو 8 ملايين شخص سنويا أي ما يقارب 22 ألف إنسان يوميا.

ولعل أبرز ما قد يساعد المدخن في اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين، هو معرفته بحجم المكاسب الصحية التي سيحققها بعد 20 دقيقة فقط من تدخين السيجارة الأخيرة.

ونقلت “سكاي نيوز عربية”، عن الدكتورة المتخصصة زينه عون باشا رئيسة قسم أمراض الجهاز التنفسي في مستشفى “أوتيل ديو دو فرانس”، التالي:

1- تبدأ تغييرات الجسم الذي أقلع عن التدخين فورا وتستمر إلى ما بين 10 و15 عاما، وهي الفترة التي يستكمل خلالها الجسم عملية إزالة سموم التدخين.

2- ضغط الدم والنبض ينخفضان ويعودان إلى وضعهما الطبيعي في غضون 20 دقيقة من تدخين آخر سيجارة.

3- بعد 8 ساعات، تعود مستويات أول أكسيد الكربون في الجسم إلى وضعها الطبيعي، إذ أن أول أكسيد الكربون المرتفع، يعرض المدخن كل دقيقة الى تشنجات وتجلطات في شرايين القلب.

4- مادة النيكوتين تختفي من جسم الإنسان بعد 24 ساعة من التوقف عن التدخين، وعندها تزداد أعراض انسحاب المواد السامة ويزداد الشعور بالتوتر.

5- تتحسن كل من حاستيْ الشم والذوق بعد 72 ساعة، ليستمر التقدم ويشعر المدخن أنه أصبح يتنفس بشكل أفضل بعد أسبوعين، 6- يخف السعال بعد مرور 3 اشهر ويصبح المشي أسهل ودون تعب.

7- خطر أمراض الشرايين والجلطات في الرأس، يختفي نهائياً خاصة عند الذين توقفوا عن التدخين قبل عمر 30 عاماً.

8- بالنسبة للذين توقفوا بعد عمر 50 عاماً، فيقل الخطر عنهم بنسبة 50 بالمئة.

9- خطر الإصابة بالسرطان فينخفض تدريجيا مع سنوات التوقف الطويلة، والتي تتراوح بين 10 و15 سنة.