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«التجارة» تُشهر بـ المواطن هاشم بن عادل المسيعيد ومقيم مصري

«التجارة» تُشهر بـ المواطن هاشم بن عادل المسيعيد ومقيم مصري

«التجارة» تُشهر بـ المواطن هاشم بن عادل المسيعيد ومقيم مصري
١٠:١٣:٢٢ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في تجارة المواد الغذائية بعد صدور حكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة والبائع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر عرض وبيع مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد ضبطت أثناء جولاتها التفتيشية بمحافظة الأحساء 109 منتج بسكويت وبطاطا ومكسرات وحلويات فاسدة ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع في مقر المنشأة تمت مصادرتها وإتلافها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 .

الكلمات الدلالية:
تشهير غش غذائي مقيم مصري وزارة التجارة

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