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«واتساب» يكشف عن ميزتين جديدتين لمستخدميه

«واتساب» يكشف عن ميزتين جديدتين لمستخدميه

«واتساب» يكشف عن ميزتين جديدتين لمستخدميه
١٠:١٥:٠٧ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير 

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، عن تقديم “واتساب” لميزتين جديدتين، الأولى تسهل على المستخدمين الانضمام إلى مكالمات الصوت والفيديو بنقرة واحدة على شاشة الهاتف، والأخرى تتيح لهم الالتحاق بمكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 32 شخصا بدلا من 8.

وسيتمكن مستخدمو “واتساب” من النقر فوق خيار “روابط الاتصال” ضمن علامة التبويب “المكالمات” وإنشاء رابط لمكالمات الصوت أو الفيديو لإرسالها إلى أصدقائهم وعائلاتهم، والذين سينقرون بعد ذلك على الرابط وينضمون إلى المكالمة من هناك.

إجراء مكالمات فيديو مع 32 شخص

أما الميزة الأخرى، الخاصة بمكالمة الفيديو الجماعية مع ما يصل إلى 32 شخصا، بعدما كان الأمر يقتصر على 8 أشخاص فقط، فهي قيد الاختبار. ويقول زوكربيرغ إنه بمجرد إتاحة مكالمات الفيديو لـ32 شخصا، سيتمكن المستخدم من التحدث إلى مجموعة كبيرة من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل دون أي قيود على المدة الزمنية.

وعن الدافع وراء إطلاق “واتساب” للميزتين الجديدتين، يقول خبير وسائل التواصل الاجتماعي، محمد الحارثي، إنهما تكتسبان أهميتهما في الوقت الحالي “بعدما أثبتت التجربة في عالم ما بعد “كورونا” أهمية غرف الدردشة الجماعية ومكالمات الفيديو، في ظل التباعد الاجتماعي الذي عاشه جميع الأشخاص في العالم، حيث زاد الإقبال على تلك الخصائص وعلى التطبيقات التي تقدمها بشكل يتوافق مع احتياجات المستخدم وتطلعاته”.

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