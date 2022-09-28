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الخارجية الأمريكية تدعو لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة

الخارجية الأمريكية تدعو لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة

الخارجية الأمريكية تدعو لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة
١٠:١٥:٥٦ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إلى حفض حدة التوتر، ووقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني وجيش الاحتلال في الضفة الغربية والأراضي المحلتة.

قلق دولي وممارسات وحشية في جنين

وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني بالضفة الغربية، في حين صعّد جيش الاحتلال هجومه على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، في محاولة لكسر صمود أهلها بمواجهة جرائمه وممارساته.

وأسفر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، صباح اليوم، عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 44 آخرين، فيما عم الإضراب معظم مدن وبلدات الضفة حداداً على أرواح الشهداء.

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مظاهرات رام الله

وخرجت مظاهرة في رام الله، رفضاً لجرائم الاحتلال، ردد خلالها المشاركون هتافات منددة بالعدوان الهمجي على مخيم جنين، مطالبين بوحدة الصف الفلسطيني لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، مستنكرين التقاعس الدولي حيال ما يرتكبه الاحتلال من جرائم، حسب وكالة “وفا”.

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

في الوقت نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء عليهم.

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إسرائيل الضفة الغربية جرائم الاحتلال جيش الاحتلال فلسطين المحتلة مخيم جنين مدينة جنين وزارة الخارجية الأمريكية

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