أمريكا تعلن إسقاط طائرة إيرانية

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن إسقاط طائرة من دون طيار إيرانية اليوم كانت متجهة إلى أربيل في شمال العراق.

وأكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن المسيرة الإيرانية كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية في المنطقة.

وأمس أكدت وسائل إعلام كردية، سقوط طائرة مسيرة إيرانية مفخخة في شمالي أربيل عاصمة أقليك كردستان العراق.

وحسب شبكة “روداوو” الإعلامية الكردية، فقد تحطمت الطائرة وانفجرت في قرية بقضاء جومان التابع لمحافظة أربيل.

وأفاد مدير ناحية قسري بقضاء جومان التابع لمحافظة أربيل شاخوان حسين، بأن مسيّرة إيرانية سقطت اليوم في قرية ميركة بمنطقة بالكايتي، لكن الحادث لم يتسبب إلا في حريق بسيط في محيط موقع الحادثة.

ولفت إلى أن المسيرة المفخخة انفجرت مع ما تحمله من متفجرات، لكنها لم تخلف خسائر في الأرواح.

وأكد أنه لا يوجد في الموقع أي مقر لقوات أحزاب كردية إيرانية، وأن الموقع غير مأهول بالسكان.