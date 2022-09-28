بالصور.. «مدني الدمام» يباشر حريقًا في ورشة بحي الخضرية

تواصل- فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني بالدمام، مساء اليوم الأربعاء، مباشرة حريقًا في ورشة بحي الخضرية وأخمده بلا إصابات.

ونشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا من جهود رجال الدفاع المدني أثناء إخماد الحريق، وكتب: “مدني الدمام يباشر حريقًا في ورشة بحي الخضرية”.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عدم وقوع أي إصابات ولله الحمد.

مدني رفحاء

وأول أمس أعلن دفاع مدني رفحاء، عن تمكنه من إخماد حريق هائل في مستودع بحي المستودعات.

ونشر حساب الدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا من جهود قوات الدفاع المدني خلال السيطرة على الحريق، مؤكدًا عدم وقوع إصابات- والله الحمد-.