الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الخارجية الأمريكية تدعو لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة
«واتساب» يكشف عن ميزتين جديدتين لمستخدميه
«التجارة» تُشهر بـ المواطن هاشم بن عادل المسيعيد ومقيم مصري
بعد تسرب الغاز منه.. كل ما تريد معرفته عن خط نورد ستريم
بالصور.. «مدني الدمام» يباشر حريقًا في ورشة بحي الخضرية
منها السرطان.. 4 أمراض قاتلة يمكنك اكتشافها من علامة في فمك

الرئيسية

 /

محليات

 /

بالصور.. «مدني الدمام» يباشر حريقًا في ورشة بحي الخضرية

بالصور.. «مدني الدمام» يباشر حريقًا في ورشة بحي الخضرية

بالصور.. «مدني الدمام» يباشر حريقًا في ورشة بحي الخضرية
١٠:٠٢:٠٢ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني بالدمام، مساء اليوم الأربعاء، مباشرة حريقًا في ورشة بحي الخضرية وأخمده بلا إصابات.

ونشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا من جهود رجال الدفاع المدني أثناء إخماد الحريق، وكتب: “مدني الدمام يباشر حريقًا في ورشة بحي الخضرية”.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عدم وقوع أي إصابات ولله الحمد.

مدني رفحاء

وأول أمس أعلن دفاع مدني رفحاء، عن تمكنه من إخماد حريق هائل في مستودع بحي المستودعات.

ونشر حساب الدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا من جهود قوات الدفاع المدني خلال السيطرة على الحريق، مؤكدًا عدم وقوع إصابات- والله الحمد-.

 

 

 

الكلمات الدلالية:
السعودية حريق مدني الدمام ورشة

مواد ذات صلة

المزيد
وزارة الداخلية تنشئ حسابا على «الفيسبوك» و«تويتر»

وزارة الداخلية تنشئ حسابا على «الفيسبوك» و«تويتر»

١٢:٥٣ م، الأحد، ٠٦ مايو ٢٠١٢
شاب يجلس على الأرض ويدلك قدمي والده في صالة انتظار بالمطار (صورة)

شاب يجلس على الأرض ويدلك قدمي والده في صالة انتظار بالمطار (صورة)

١١:٣١ ص، الأربعاء، ٢٠ فبراير ٢٠١٣
حميدان التركي في رسالة صوتية يكشف عن حاله في السجن

حميدان التركي في رسالة صوتية يكشف عن حاله في السجن

٠٧:٣٩ ص، الأربعاء، ١٩ ديسمبر ٢٠١٢
“الصحة”: حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

“الصحة”: حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

٠٦:٢٧ م، الثلاثاء، ٢٦ أغسطس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *