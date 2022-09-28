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أهم 10.. بطيخ محشو مخدرات ومشاجرة بين طالبين داخل الفصل الدراسي تنتهي بكارثة

أهم 10.. بطيخ محشو مخدرات ومشاجرة بين طالبين داخل الفصل الدراسي تنتهي بكارثة

أهم 10.. بطيخ محشو مخدرات ومشاجرة بين طالبين داخل الفصل الدراسي تنتهي بكارثة
١٠:٠١:٥٤ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

داخل شحنة بطيخ.. ضبط 765 ألف قرص إمفيتامين مخدر بالرياض (صور)

 

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، عن ضبط 765 ألف قرص إمفيتامين مخدر داخل شحنة بطيخ في الرياض.. المزيد هنا :

شاهد.. الإعصار “إيان” يجتاح أرجاء ولاية فلوريدا الأمريكية

 

اجتاح، اليوم، إعصار “إيان” المدمر أرجاء ولاية فلوريدا الأمريكية، ما أدى إلى انهيار شبكة الكهرباء وانقطاع التيار في سائر الولاية.. المزيد هنا :

تنبيه عاجل من وزارة التجارة بخصوص التعامل مع المتاجر الإلكترونية

 

دعت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، كافة المواطنين والمقيمين إلى التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل استخدام البطاقات البنكية.. المزيد هنا :

أمريكا تطالب مواطنيها في روسيا بمغادرتها فورًا.. ماذا يحدث؟

 

طالبت سفارة واشنطن لدى موسكو، مواطنيها الموجودين في الأراضي الروسية بمغادرتها فورا، خوفا من اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها روسيا.. المزيد هنا :

مطارات روسيا - مطار -
مطارات روسيا – مطار –

فيديو متداول.. مشاجرة عنيفة داخل فصل دراسي تنتهي بمأساة

 

وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشاجرة عنيفة نشبت بين طلاب بفصل في أحد المدارس.. المزيد هنا :

بُتر ذراعها بالكامل.. إنقاذ امرأة حامل وجنينها بعد تعرضها لحادث دهس خطير في جدة

 

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز في جدة، من إنقاذ امرأة حامل وجنينها بعد تعرضهما لحادث دهس خطير أثناء عبور أحد الشوارع، مما أدى لبتر ذراع الأم بالكامل.. المزيد هنا :

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاع

 

استقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته، خلال زيارته الخاصة للمملكة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.. المزيد هنا :

دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن كورونا .. لهذا السبب يصيب هؤلاء الأشخاص دون غيرهم

 

أظهر الباحثون من جامعة “روكفلر” أن الفئران ذات المتغيرات الجينية المرتبطة سابقاً بمرض ألزهايمر كانت أكثر عرضة لخطر الموت عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19.. المزيد هنا :

فيروس متخفي.. تحذير من مرض خطير يسبب العقم

 

أطلق أطباء تحذيرًا من أن بكتيريا “الميكوبلازما التناسلية ” تنتشر بشكل خفي، مسبّبة مشكلات صحية قد تصل إلى العقم.. المزيد هنا :

العراق.. قرار عاجل ردًا على قصف إيران لإقليم كردستان

 

أدانت وزارة الخارجية العراقية، بأشد العبارات الاستهداف المدفعي والصاروخي والجوي من قبل الجانب الإيراني لإقليم كردستان، معلنة عن قرار عاجل باستدعاء السفير الإيراني.. المزيد هنا :

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