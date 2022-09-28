التجارة تفرض غرامات مالية بحق معلنين خالفوا نظام التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة التجارة اليوم الأربعاء عن توقيع غرامات مالية بحق معلنين خالفوا نظام التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي (سناب شات – تويتر – انستغرام – تيك توك).

وأوضحت التجارة أن الغرامات شملت 10 معلنين و14 معلنة وتمثلت أبرز المخالفات في :

– الخداع والتضليل وتضمين الإعلان ادعاءات كاذبة

– والترويج لنشاط غير مرخص

– عدم الإفصاح عن تقدم مادة إعلانية.

وأضافت وزارة التجارة أنها تطبق نظام التجارة الإلكترونية على الإعلانات المخالفة التي تؤدي إلى خداع المستهلك أو تضليله.

وأقرت لجنة النظر في عقوبات التجارة الإلكترونية عقوبة إنذار المخالفين وفرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال على كل مخالف ونشر منطوق القرار في الوسائل الإلكترونية لوزارة التجارة، وذلك تنفيذاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

عقوبة المخالفين

وأكدت وزارة التجارة وجود أربعة ضوابط إلزامية منظمة لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، وبينت أهمية التزام المعلنين الأفراد والمنشآت بها تطبيقاً لأحكام النظام.

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